Штрафы, оплата с нескольких карт и билеты через "Дию": все изменения с 1 августа

В августе украинцев ожидает несколько важных изменений: от роста штрафов для бизнеса до правил покупки железнодорожных билетов. В "Резерв+" появятся новые виды отсрочек, а еще начнет действовать открытый банкинг, который сделает оплату с карточек проще.

РБК-Украина в материале ниже собрало ключевые изменения с 1 августа 2025.

Главное:

Кому повысят штрафы с 1 августа?

Открытый банкинг: что это и когда заработает?

Какие отсрочки от мобилизации появятся онлайн?

Как изменятся правила покупки билетов на поезд?

Какие препараты добавят в "Доступные лекарства"?

Штрафы для ФЛП: возрастут до 150%

С 1 августа завершается действие переходного периода, во время которого штрафы для предпринимателей за нарушение кассовой дисциплины были снижены.

Новые штрафы составят:

100% стоимости товара или услуги за первое нарушение;

150% – за каждое следующее.

В адаптационный период размер штрафных санкций был на уровне 25-50%.

Штрафовать будут в случаях, когда ФЛП не выдает чек, не использует РРО/ПРРО или имеет ошибки в реквизитах фискального документа.

Исключения будут действовать для предпринимателей первой группы, бизнеса без наличных оплат (за исключением эквайринга, в частности LiqPay, Fondy), некоторых категорий деятельности (торговля на рынках из лотков определенными товарами) и для предпринимателей на территориях активных или возможных боевых действий или в оккупации.

Фото: с 1 августа вводится открытый банкинг (Виталий Носач, РБК-Украина)

Оплата с разных карт: что такое открытый банкинг

С августа 2025 украинские банки, имеющие лицензию НБУ, начинают работу с открытым банкингом.

Данная система позволит оплачивать покупки одним действием. При этом деньги могут списываться с нескольких карт клиента одновременно, если не хватает на одной.

Для использования услуги необходимо будет установить соответствующее приложение, авторизоваться через BankID и предоставить разрешение на доступ к своим счетам.

Следует отметить, что 1 августа 2025 соответствующее постановление только вступает в силу. В течение следующих полутора лет НБУ должен утвердить необходимую техническую спецификацию, после чего банки постепенно начнут ее реализовывать.

Полноценное функционирование открытого банкинга в Украине ожидается с 2027 года.

Новые отсрочки в "Резерв+"

В Министерстве обороны анонсировали расширение функционала приложения "Резерв+" в начале августа 2025.

Речь идет о новых видах отсрочек от мобилизации, которые можно будет оформить онлайн без необходимости посещать ТЦК:

для преподавателей, педагогов и научных работников , зарегистрированных в ЕГЭБО;

, зарегистрированных в ЕГЭБО; для лиц, у которых супруг имеет инвалидность I или II группы (по подтверждению ПФУ, Минсоцполитики, ДРАЦС).

Подать запрос можно будет в несколько кликов – через главное меню приложения. После рассмотрения заявитель получит уведомление с результатом. Минобороны приступило к бета-тестированию этой услуги в середине июля.

Фото: в "Резерв+" появятся новые отсрочки (Виталий Носач, РБК-Украина)

Возвращение из СЗЧ

В августе завершается действие упрощенного механизма возвращения из СЗЧ для военнослужащих.

Он предусматривает возможность добровольно прибыть в соответствующие воинские части, и выразить готовность продолжить военную службу. С этого момента в течение 3 суток военнослужащим продлевается военная служба, действие контракта, а также возобновляется денежное и другие виды обеспечения.

Вернувшиеся военнослужащие смогут продолжить службу по решению командира, даже при наличии уголовного производства.

Этот механизм будет действовать до 30 августа для категорий военных:

которые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы или дезертировали до 10 мая 2025 года;

военная служба которых приостановлена на момент возвращения в определенные батальоны резерва.

Билеты на поезд – через Дию.Подпись

С 1 августа 2025 Укрзализныця начинает тестовое внедрение верификации билетов через Дию.Подпись.

Это будет касаться 5 популярных направлений:

№105/106 Одесса – Киев;

№91/92 Львов – Киев;

№29/30 Киев – Ужгород;

№12 Львов – Одесса;

№27/28 Киев – Чоп.

На эти рейсы билеты не будут продавать в кассах – оформить их можно будет только онлайн, подтвердив личность через "Дию".

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо установить приложение "Дия", активировать в нем Дия. Подпись, пройти фотоверификацию и установить PIN-код.

Для военных нововведение не будет действовать – они и дальше смогут покупать билеты через специальный сервис УЗ или приложение "Армия+".

Расширение "Доступных лекарств"

В рамках государственной программы "Доступные лекарства" в августе 2025 к списку бесплатных препаратов добавят новые наименования.

В частности, речь идет о медикаментах для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний и для беременных:

препараты на основе индапамида и торасемида – для контроля давления и уменьшения отеков;

метилдопы – для лечения гипертензии, в частности у беременных;

препараты с двухвалентным железом и фолиевой кислотой – для профилактики анемии у беременных и женщин после родов.

Это решение Кабмина направлено на усиление доступа граждан к базовым медицинским препаратам, особенно для уязвимых категорий.

Фото: "Доступных лекарств" станет больше (Getty Images)

Вступительная кампания: важные даты августа

В Украине продолжается вступительная кампания 2025. Уже 1 августа завершится прием заявлений от абитуриентов в заведения высшего образования.

До 6 августа опубликуют списки рекомендованных на бюджет. Подтвердить намерение учиться бесплатно нужно до 18:00 9 августа. После этого происходит зачисление, а не подтвердившие выбор могут поступать на контракт.

Списки на контрактные места появятся после 12 августа. Процесс зачисления продлится до 30 августа. Если останутся свободные бюджетные места, перевод на них возможен до 18 августа. Некоторые заведения образования могут производить дополнительные волны набора до октября.

Праздники в августе и военное положение

24 августа украинцы будут праздновать главный государственный праздник – День независимости. Эта дата приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 25 августа, должен был быть выходным.

Однако в Украине продолжается военное положение, во время которого все официальные выходные по случаю праздников и "переносы" выходных отменены.

Напомним, Верховная Рада в очередной раз продлила действие военного положения с 7 августа еще на 90 дней – до 5 ноября 2025.

При подготовке использовались: публикации на порталах Министерства обороны Украины, Минздрава, Минобразования, Государственной налоговой службы, Укрзализныци, публикация АрмияInform.