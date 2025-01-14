Штрафи до 600 000 гривень за порушення ПДР у Польщі: що зміниться для водіїв

Що змінюється в правилах

Однією з головних новацій є підвищення штрафів за порушення ПДР. Відтепер водії, які не мають при собі паспорта, водійських прав, страхування або техпаспорта, можуть отримати штраф у розмірі 1000 злотих (приблизно 10 000 гривень). Тому українцям варто завжди мати ці документи при собі під час поїздок по Польщі.

Штрафи за порушення

Не пристібання паска безпеки , непропускання екстрених служб або невикористання ближнього світла фар обійдуться водієві в суму від 200 до 2000 злотих (від 2 000 до 20 000 гривень).

, або обійдуться водієві в суму від 200 до 2000 злотих (від 2 000 до 20 000 гривень). Перевищення швидкості стане ще дорожчим. Штрафи варіюються від 50 до 2500 злотих (500 до 25 000 гривень). Для тих, хто постійно порушує обмеження швидкості, штрафи будуть подвоюватися.

стане ще дорожчим. Штрафи варіюються від 50 до 2500 злотих (500 до 25 000 гривень). Для тих, хто постійно порушує обмеження швидкості, штрафи будуть подвоюватися. Алкоголь за кермом: Якщо в крові водія є від 0,2 до 0,5 проміле алкоголю, штраф може скласти від 50 до 5000 злотих (від 500 до 50 000 гривень), а також можливий арешт на строк до 30 діб та позбавлення водійських прав на строк до 3 років. Якщо рівень алкоголю перевищує 0,5 проміле, штрафи зростають до сум від 50 000 до 600 000 гривень.

Як уникнути штрафів

Дотримуйтеся правил дорожнього руху: це не тільки допоможе уникнути штрафів, а й зберегти вашу безпеку. Перевіряйте документи перед поїздкою: переконайтесь, що у вас є всі необхідні документи - паспорт, водійське посвідчення, страховка та техпаспорт. Не керуйте транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння: навіть мінімальний рівень алкоголю в крові може призвести до серйозних наслідків. Слідкуйте за швидкісним режимом: завжди дотримуйтеся встановлених лімітів швидкості та будьте уважні до дорожніх знаків.

Нові закони спрямовані на зменшення кількості ДТП та підвищення відповідальності водіїв. Важливо бути обережними та уважними за кермом, аби уникнути неприємних ситуацій та забезпечити безпеку на дорогах для себе і оточуючих.