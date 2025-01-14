Штрафи до 600 000 гривень за порушення ПДР у Польщі: що зміниться для водіїв

З 2025 року в Польщі набувають чинності нові, більш суворі правила дорожнього руху. Вони передбачають значно більші штрафи, арешти та позбавлення водійських прав для порушників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на InPoland.
Однією з головних новацій є підвищення штрафів за порушення ПДР. Відтепер водії, які не мають при собі паспорта, водійських прав, страхування або техпаспорта, можуть отримати штраф у розмірі 1000 злотих (приблизно 10 000 гривень). Тому українцям варто завжди мати ці документи при собі під час поїздок по Польщі.
Штрафи за порушення
Нові закони спрямовані на зменшення кількості ДТП та підвищення відповідальності водіїв. Важливо бути обережними та уважними за кермом, аби уникнути неприємних ситуацій та забезпечити безпеку на дорогах для себе і оточуючих.
Нагадаємо, що водії, які порушують правила дорожнього руху, повинні знати, коли потрібно сплатити штраф, щоб уникнути додаткових витрат. Закон передбачає 15 днів для сплати штрафу за адміністративне правопорушення.