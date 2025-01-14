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Штрафы до 600 000 гривен за нарушение ПДД в Польше: что изменится для водителей

Фото: Штрафы и наказания за нарушение ПДД в Польше (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

С 2025 года в Польше вступают в силу новые, более строгие правила дорожного движения. Они предусматривают значительно большие штрафы, аресты и лишение водительских прав для нарушителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InPoland.

Что меняется в правилах

Одной из главных новаций является повышение штрафов за нарушение ПДД. Отныне водители, которые не имеют при себе паспорта, водительских прав, страховки или техпаспорта, могут получить штраф в размере 1000 злотых (примерно 10 000 гривен). Поэтому украинцам стоит всегда иметь эти документы при себе во время поездок по Польше.

Штрафы за нарушения

  • Не пристегивание ремня безопасности, непропускание экстренных служб или неиспользование ближнего света фар обойдутся водителю в сумму от 200 до 2000 злотых (от 2 000 до 20 000 гривен).
  • Превышение скорости станет еще дороже. Штрафы варьируются от 50 до 2500 злотых (500 до 25 000 гривен). Для тех, кто постоянно нарушает ограничения скорости, штрафы будут удваиваться.
  • Алкоголь за рулем: Если в крови водителя есть от 0,2 до 0,5 промилле алкоголя, штраф может составить от 50 до 5000 злотых (от 500 до 50 000 гривен), а также возможен арест на срок до 30 суток и лишение водительских прав на срок до 3 лет. Если уровень алкоголя превышает 0,5 промилле, штрафы возрастают до сумм от 50 000 до 600 000 гривен.

Как избежать штрафов

  1. Соблюдайте правила дорожного движения: это не только поможет избежать штрафов, но и сохранить вашу безопасность.
  2. Проверяйте документы перед поездкой: убедитесь, что у вас есть все необходимые документы - паспорт, водительское удостоверение, страховка и техпаспорт.
  3. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения: даже минимальный уровень алкоголя в крови может привести к серьезным последствиям.
  4. Следите за скоростным режимом: всегда придерживайтесь установленных лимитов скорости и будьте внимательны к дорожным знакам.

Новые законы направлены на уменьшение количества ДТП и повышение ответственности водителей. Важно быть осторожными и внимательными за рулем, чтобы избежать неприятных ситуаций и обеспечить безопасность на дорогах для себя и окружающих.

Напомним, что водители, которые нарушают правила дорожного движения, должны знать, когда нужно оплатить штраф, чтобы избежать дополнительных расходов. Закон предусматривает 15 дней для уплаты штрафа за административное правонарушение.

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