Штрафы до 600 000 гривен за нарушение ПДД в Польше: что изменится для водителей

С 2025 года в Польше вступают в силу новые, более строгие правила дорожного движения. Они предусматривают значительно большие штрафы, аресты и лишение водительских прав для нарушителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InPoland.
Одной из главных новаций является повышение штрафов за нарушение ПДД. Отныне водители, которые не имеют при себе паспорта, водительских прав, страховки или техпаспорта, могут получить штраф в размере 1000 злотых (примерно 10 000 гривен). Поэтому украинцам стоит всегда иметь эти документы при себе во время поездок по Польше.
Штрафы за нарушения
Новые законы направлены на уменьшение количества ДТП и повышение ответственности водителей. Важно быть осторожными и внимательными за рулем, чтобы избежать неприятных ситуаций и обеспечить безопасность на дорогах для себя и окружающих.
Напомним, что водители, которые нарушают правила дорожного движения, должны знать, когда нужно оплатить штраф, чтобы избежать дополнительных расходов. Закон предусматривает 15 дней для уплаты штрафа за административное правонарушение.