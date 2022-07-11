От штрафа - до тюрьмы. В Раде хотят ужесточить наказание для бизнеса за игнорирование тревоги

В Верховной раде зарегистрирован проект изменений в Уголовный кодекс Украины относительно нарушений законодательства в сфере гражданской защиты в условиях военного положения. Предлагается ввести уголовную ответственность для должностных лиц предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7546.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с начала полномасштабной военной агрессии населенные пункты Украины систематически подвергаются ракетным ударам, а в прифронтовых городах и селах - бомбардировкам, артиллерийским и минометным обстрелам.
Вместе с тем, действующим законодательством Украины в сфере гражданской защиты предусмотрен четкий алгоритм поведения граждан. После получения уведомления граждане должны действовать согласно инструкций и правил гражданской защиты. В частности, прекратить работу и принять необходимые меры безопасности.
"Учитывая, что целью врага становятся объекты гражданской инфраструктуры, торговые центры, детские сады и школы, после сообщения о воздушной тревоге или другой опасности немедленная остановка работы таких заведений с дальнейшей эвакуацией людей, поможет максимально сохранить человеческие жизни", - говорится в документе.
Проектом закона предлагается дополнить действующую редакцию Уголовного кодекса Украины новой статьей 270-2 и установить уголовную ответственность:
Сейчас за правонарушения в сфере гражданской защиты установлена административная ответственность - штраф до 5,1 тысяч гривен.
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