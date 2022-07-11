От штрафа - до тюрьмы. В Раде хотят ужесточить наказание для бизнеса за игнорирование тревоги

Обоснование ужесточения норм

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с начала полномасштабной военной агрессии населенные пункты Украины систематически подвергаются ракетным ударам, а в прифронтовых городах и селах - бомбардировкам, артиллерийским и минометным обстрелам.

Вместе с тем, действующим законодательством Украины в сфере гражданской защиты предусмотрен четкий алгоритм поведения граждан. После получения уведомления граждане должны действовать согласно инструкций и правил гражданской защиты. В частности, прекратить работу и принять необходимые меры безопасности.

"Учитывая, что целью врага становятся объекты гражданской инфраструктуры, торговые центры, детские сады и школы, после сообщения о воздушной тревоге или другой опасности немедленная остановка работы таких заведений с дальнейшей эвакуацией людей, поможет максимально сохранить человеческие жизни", - говорится в документе.

Уголовная ответственность

Проектом закона предлагается дополнить действующую редакцию Уголовного кодекса Украины новой статьей 270-2 и установить уголовную ответственность:

- за нарушение требований в сфере гражданской защиты служебным лицом предприятия, учреждения, организации в условиях военного положения, если это нарушение причинило вред здоровью людей, предусмотрев наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок;

- в случае совершения такого деяния повторно, или если оно повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия, предусматривается наказание в виде лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Сейчас за правонарушения в сфере гражданской защиты установлена административная ответственность - штраф до 5,1 тысяч гривен.