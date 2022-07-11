Від штрафу - до в'язниці. У Раді хочуть посилити покарання для бізнесу за ігнорування тривоги

У Верховній раді зареєстрований проект змін до Кримінального кодексу України щодо порушень законодавства у сфері цивільного захисту в умовах воєнного стану. Пропонується ввести кримінальну відповідальність для посадових осіб підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7546.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, з початку повномасштабної військової агресії, населені пункти України систематично зазнають ракетних ударів, а в прифронтових містах і селах - бомбардувань, артилерійських та мінометних обстрілів.
Разом з тим, чинним законодавством України у сфері цивільного захисту передбачений чіткий алгоритм поведінки громадян. Після отримання оповіщень, громадяни мають діяти відповідно до наданих інструкцій та правил цивільного захисту. Зокрема, припинити роботу та вжити необхідних заходів безпеки.
"Зважаючи на те, що ціллю ворога стають об’єкти цивільної інфраструктури, торгові центри, дитячі садочки та школи, після повідомлення про повітряну тривогу або іншу небезпеку, негайна зупинка роботи таких закладів з подальшою евакуацією людей, максимально допоможе зберегти людські життя", - йдеться в документі.
Проектом закону пропонується доповнити чинну редакцію Кримінального кодексу України новою статтею 270-2 та встановити кримінальну відповідальність:
Зараз за правопорушення у сфері цивільного захисту встановлена адміністративна відповідальність - штраф до 5,1 тисяч гривень.
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