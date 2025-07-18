Штраф за збирання грибів, ягід і горіхів: що треба знати, щоб не влетіти у "копійку"

Читайте також про те, у яких випадках водій може отримати штраф за пасажирів.

Раніше ми писали про те, яким буде покарання, якщо зірвати квіти з клумби чи пошкодити газон.

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