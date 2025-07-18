Штраф за сбор грибов, ягод и орехов: что надо знать, чтобы не влететь в "копейку"

Ранее мы писали о том, каким будет наказание, если сорвать цветы с клумбы или повредить газон.

Читайте также о том, в каких случаях водитель может получить штраф за пассажиров.

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