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Штраф за сбор грибов, ягод и орехов: что надо знать, чтобы не влететь в "копейку"

Пятница 18 июля 2025 08:00
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Штраф за сбор грибов, ягод и орехов: что надо знать, чтобы не влететь в "копейку" За сбор грибов в неположенном месте предусмотрен штраф (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В разгар сезона сбора ягод, грибов и дикоросов украинцам стоит помнить: самовольный поход в лес может обернуться штрафом. Закон четко регламентирует, где и при каких условиях можно косить сено, выпасать скот или собирать дары леса.

РБК-Украина со ссылкой на статью 70 КУоАП рассказывает, когда украинцы рискуют получить штраф за нелегальный сбор плодов в лесу.

Что запрещено

Правила установлены не случайно. Неконтролируемый сбор плодов и выпас скота может вредить экосистемам, уничтожать редкие растения, вызывать эрозию почв. А еще - создавать опасность пожаров в лесах.

Нарушением считается:

  • самовольное сенокошение и пастьба скота в лесах и на землях государственного лесного фонда, даже если участок не покрыт лесом;
  • сбор грибов, ягод, орехов и других дикоросов на территориях, где это запрещено или разрешено только при наличии лесных билетов;
  • сбор плодов и ягод в неустановленные сроки, которые определяются местными органами власти или лесными хозяйствами.

Какое наказание

За такие действия предусмотрены штрафы:

  • для граждан - от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 51 грн);
  • для должностных лиц - от 3 до 7 необлагаемых минимумов (от 51 до 119 грн).

Что стоит знать

Примите во внимание, что:

  • в некоторых областях действуют сезонные ограничения на сбор лесных ресурсов - в частности, в периоды созревания или цветения;

  • лесной билет - это официальное разрешение, которое можно получить в лесхозе. Без него собирать дары леса в установленных местах запрещено;

  • даже на "привычных" местах, таких как поляны возле населенных пунктов, могут действовать ограничения.

Если вы не уверены, можно ли собирать ягоды или косить траву в конкретном лесу - лучше обратиться в местный лесхоз. Это поможет избежать штрафов и сохранить природу.

Ранее мы писали о том, каким будет наказание, если сорвать цветы с клумбы или повредить газон.

Читайте также о том, в каких случаях водитель может получить штраф за пассажиров.

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