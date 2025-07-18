Штраф за сбор грибов, ягод и орехов: что надо знать, чтобы не влететь в "копейку"

В разгар сезона сбора ягод, грибов и дикоросов украинцам стоит помнить: самовольный поход в лес может обернуться штрафом. Закон четко регламентирует, где и при каких условиях можно косить сено, выпасать скот или собирать дары леса.

РБК-Украина со ссылкой на статью 70 КУоАП рассказывает, когда украинцы рискуют получить штраф за нелегальный сбор плодов в лесу.

Если вы не уверены, можно ли собирать ягоды или косить траву в конкретном лесу - лучше обратиться в местный лесхоз. Это поможет избежать штрафов и сохранить природу.

даже на "привычных" местах, таких как поляны возле населенных пунктов, могут действовать ограничения.

лесной билет - это официальное разрешение, которое можно получить в лесхозе. Без него собирать дары леса в установленных местах запрещено;

в некоторых областях действуют сезонные ограничения на сбор лесных ресурсов - в частности, в периоды созревания или цветения;

Примите во внимание, что:

За такие действия предусмотрены штрафы :

Правила установлены не случайно. Неконтролируемый сбор плодов и выпас скота может вредить экосистемам, уничтожать редкие растения, вызывать эрозию почв. А еще - создавать опасность пожаров в лесах.

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