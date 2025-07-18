Штраф за сбор грибов, ягод и орехов: что надо знать, чтобы не влететь в "копейку"
В разгар сезона сбора ягод, грибов и дикоросов украинцам стоит помнить: самовольный поход в лес может обернуться штрафом. Закон четко регламентирует, где и при каких условиях можно косить сено, выпасать скот или собирать дары леса.
РБК-Украина со ссылкой на статью 70 КУоАП рассказывает, когда украинцы рискуют получить штраф за нелегальный сбор плодов в лесу.
Что запрещено
Правила установлены не случайно. Неконтролируемый сбор плодов и выпас скота может вредить экосистемам, уничтожать редкие растения, вызывать эрозию почв. А еще - создавать опасность пожаров в лесах.
Нарушением считается:
- самовольное сенокошение и пастьба скота в лесах и на землях государственного лесного фонда, даже если участок не покрыт лесом;
- сбор грибов, ягод, орехов и других дикоросов на территориях, где это запрещено или разрешено только при наличии лесных билетов;
- сбор плодов и ягод в неустановленные сроки, которые определяются местными органами власти или лесными хозяйствами.
Какое наказание
За такие действия предусмотрены штрафы:
- для граждан - от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 51 грн);
- для должностных лиц - от 3 до 7 необлагаемых минимумов (от 51 до 119 грн).
Что стоит знать
Примите во внимание, что:
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в некоторых областях действуют сезонные ограничения на сбор лесных ресурсов - в частности, в периоды созревания или цветения;
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лесной билет - это официальное разрешение, которое можно получить в лесхозе. Без него собирать дары леса в установленных местах запрещено;
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даже на "привычных" местах, таких как поляны возле населенных пунктов, могут действовать ограничения.
Если вы не уверены, можно ли собирать ягоды или косить траву в конкретном лесу - лучше обратиться в местный лесхоз. Это поможет избежать штрафов и сохранить природу.
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