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Штраф заочно. Хто і як може покарати за порушення правил мобілізації

Україна, Київ, Вівторок 24 вересня 2024 22:24
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Штраф заочно. Хто і як може покарати за порушення правил мобілізації Фото: Мобілізація в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова
Експерт: Тетяна Даниленко

Керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з мобілізацією, і накладати штрафи.

РБК-Україна дізналося у керуючої АБ "Тетяни Даниленко", адвоката Тетяни Даниленко, хто і як може покарати за порушення правил мобілізації в Україні.

Адвокат звертає увагу на те, що протокол не складається, якщо особа не з’явилася на виклик без поважних причин, але при цьому має бути підтвердження про отримання виклику.

"Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК та СП, Центрального управління або регіональних органів СБУ (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ), якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК та СП підтвердних документів про отримання особою такого виклику (частина 5 статті 258 КУпАП)", – зазначає Тетяна Даниленко.

Штрафи можуть накладатися без присутності порушника, і постанова про накладення штрафу повинна бути сплачена протягом 15 днів. У разі несплати, справа передається до виконавчої служби, і штраф стягується у подвійному розмірі. Адміністративні стягнення можуть бути накладені протягом 3 місяців з моменту виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через рік з його вчинення.

Якщо штраф видається безпідставно, його можна оскаржити у суді за місцем реєстрації або у місці перебування ТЦК, подавши адміністративний позов.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Верховна Рада прийняла законопроект №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення. Зокрема, документ суттєво підвищує штрафи для осіб, які ухиляються від мобілізації.

Нагадаємо, повістка, залишена у поштовій скриньці, вважається врученою навіть без підпису отримувача, і відповідальність за її отримання покладається на адресата. Ігнорування повістки може мати серйозні наслідки, зокрема: адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за ухилення від військової служби, кримінальну відповідальність, а також обмеження прав, зокрема, заборону на виїзд за кордон.

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Мобілізація в Україні Штрафи Повістки
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