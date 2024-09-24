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Штраф заочно. Кто и как может наказать за нарушение правил мобилизации

Украина, Киев, Вторник 24 сентября 2024 22:24
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Штраф заочно. Кто и как может наказать за нарушение правил мобилизации Фото: Мобилизация в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова
Эксперт: Татьяна Даниленко

Руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют право рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с мобилизацией, и налагать штрафы.

РБК-Украина узнала у управляющей АБ "Татьяны Даниленко", адвоката Татьяны Даниленко, кто и как может наказать за нарушение правил мобилизации в Украине.

Адвокат обращает внимание на то, что протокол не составляется, если лицо не явилось на вызов без уважительных причин, но при этом должно быть подтверждение получения вызова.

"Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК и СП, Центрального управления или региональных органов СБУ (в части правонарушений, совершенных военнообязанными или резервистами), находящихся в запасе СБУ), если лицо не явилось без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия будучи должным образом уведомлено о дате, времени и месте вызова, и при наличии в ТЦК и СП подтверждающих документов о получении лицом такого вызова (часть 5 статьи 258 КУоАП)", – отмечает Татьяна Даниленко.

Штрафы могут налагаться без присутствия нарушителя, и постановление о наложении штрафа должно быть уплачено в течение 15 дней. В случае неуплаты дело передается в исполнительную службу и штраф взимается в двойном размере. Административные взыскания могут быть наложены в течение 3 месяцев с момента выявления правонарушения, но не позднее чем через год с момента его совершения.

Если штраф выдается безосновательно, его можно обжаловать в суде по месту регистрации или по месту нахождения ТЦК, подав административный иск.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Верховная Рада приняла законопроект №10379, предусматривающий ужесточение ответственности за военные правонарушения. В частности, документ существенно повышает штрафы для уклоняющихся от мобилизации лиц.

Напомним, повестка, оставленная в почтовом ящике, считается врученной даже без подписи получателя, и ответственность за ее получение возлагается на адресата. Игнорирование повестки может иметь серьезные последствия, в частности: административную ответственность в виде штрафа за уклонение от военной службы, уголовную ответственность, а также ограничение прав, в частности, запрет на выезд за границу.

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Мобилизация в Украине Штрафы Повестки
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