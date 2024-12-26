Покарання не буде. Юристи пояснили, які є законні підстави для уникнення штрафів від ТЦК

Під час дії воєнного стану на порушників правил військового обліку накладають штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Це регулюється статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Втім, у низці випадків є законні підстави, які дозволяють уникнути штрафу.

РБК-Україна розпитало юристів про те, які бувають законні підстави для уникнення штрафів від ТЦК або зменшення суми стягнення.

Які є підстави для уникнення штрафів від ТЦК

"Уникнення штрафу за порушення військового обліку можливе тільки у випадку, якщо особа буде визнана невинною у вчиненні такого порушення", - говорить керівник практики цивільного права та процесу ЮК "Приходько та партнери" Ірина Ан.

Зокрема, військовозобов'язаного не покарають, якщо він має поважні причини неявки до ТЦК за повісткою.

Поважними причинами неявки є:

перешкода стихійного характеру

хвороба особи із документальним підтвердженням

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили особу можливості особисто прибути у визначені пункт і строк

смерть близького родича або близького родича його дружини (чоловіка)

"Ці обставини мають бути підтверджені відповідними доказами та документами. Проте важливо своєчасно повідомити ТЦК про наявність таких причин, інакше прийдеться оскаржувати накладений штраф та подавати відповідні докази вже до суду", - говорить експерт.

Чи можна зменшити або скасувати штраф від ТЦК

"Будь-який громадянин зможе оскаржити штраф від ТЦК в судовому порядку. Для цього треба отримати постанову про накладення штрафу, написати позовну заяву та в суді довести протиправність дій ТЦК та СП. Якщо суд прийме сторону військовозобовʼязаного, то можна зменшити або взагалі скасувати штраф", - говорить юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

Додамо, що порушнику надають 15 днів на сплату штрафу і 10 днів на його оскарження. Якщо військовозобов'язаний не оскаржив штраф і не оплатив його протягом цього періоду, тоді сума подвоюється.

"Щодо зменшення штрафів, то законодавство про адміністративні правопорушення визначає, що при обранні покарання для правопорушника обов’язково враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність", - каже Ан.

Серед обставин, що пом’якшують відповідальність, закон визначає:

щире розкаяння винного

добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди

вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин

вчинення правопорушення неповнолітнім

вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року

"Також дуже часто враховується наявність в особи інвалідності, неповнолітніх дітей на утриманні або непрацездатної дружини/чоловіка, батьків тощо. Про такі обставини також потрібно повідомити керівництво ТЦК при розгляді справи про притягнення особи до адміністративного правопорушення", - каже Ан.