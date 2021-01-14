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Штраф и тюрьма: в США усилят контроль над агрессивными пассажирами авиарейсов

Вашингтон, Четверг 14 января 2021 14:36
Штраф и тюрьма: в США усилят контроль над агрессивными пассажирами авиарейсов
Фото: Стив Диксон (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Глава Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов Стив Диксон подписал приказ о введении "политики нулевой терпимости". Этому поспособствовали случаи агрессивного поведения сторонников президента США Дональда Трампа на нескольких недавних рейсах.

Об этом сообщает Reuters.

Диксон заявил, что специальные меры вводятся на срок до 30 марта. При этом он предупредил, что пассажирам, нарушающим правила, может грозить штраф в размере до 35 тысяч долларов и тюремное заключение.

Глава управления госавиации подчеркнул, что ведомство не будет рассылать письма с предупреждениями или вести переговоры о наказании.

В авиакомпании Alaska Airlines сообщили, что отныне она не будет допускать к полетам 14 пассажиров после "неприемлемого" поведения на рейсе из Вашингтона в Сиэтл.

Американские авиакомпании и правоохранительные органы усилили меры безопасности в аэропортах Вашингтона.

Сотрудники полиции Капитолия будут нести там службу для обеспечения безопасности законодателей после появления видеозаписей, на которых они подвергаются преследованиям в зданиях терминалов.

Напомним, на прошлой неделе акция протеста сторонников 45-го президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки и прорыв в Капитолий. Во время беспорядков правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одну из них - вблизи офиса Республиканской партии.

Кроме того, позднее полиция сообщила, что после беспорядков вблизи Капитолия нашли автомобиль с бомбами и оружием. Владелец автомобиля участвовал в штурме Капитолия.

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