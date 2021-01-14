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Штраф і в'язниця: у США посилять контроль над агресивними пасажирами авіарейсів

Вашингтон, Четвер 14 січня 2021 14:36
Штраф і в'язниця: у США посилять контроль над агресивними пасажирами авіарейсів
Фото: Стів Діксон (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Глава Федерального управління цивільної авіації Сполучених Штатів Стів Діксон підписав наказ про введення "політики нульової терпимості". Цьому посприяли випадки агресивної поведінки прихильників президента США Дональда Трампа на кількох нещодавніх рейсах.

Про це повідомляє Reuters.

Діксон заявив, що спеціальні заходи запроваджуються на термін до 30 березня. При цьому він попередив, що пасажирам, що порушують правила, може загрожувати штраф у розмірі до 35 тисяч доларів і тюремне ув'язнення.

Голова управління державіації підкреслив, що відомство не буде розсилати листи з попередженнями чи вести переговори про покарання.

В авіакомпанії Alaska Airlines повідомили, що відтепер вона не буде допускати до польотів 14 пасажирів після "неприйнятного" поведінки на рейсі з Вашингтона в Сіетл.

Американські авіакомпанії і правоохоронні органи посилили заходи безпеки в аеропортах Вашингтона.

Співробітники поліції Капітолія будуть нести там службу для забезпечення безпеки законодавців після появи відео, на яких вони піддаються переслідуванням в будівлях терміналів.

Нагадаємо, минулого тижня акція протесту прихильників 45-го президента США Дональда Трампа переросла у заворушення і прорив в Капітолій. Під час заворушень правоохоронці виявили два саморобні бомби, одну з них - поблизу офісу Республіканської партії.

Крім того, пізніше поліція повідомила, що після заворушень поблизу Капітолію знайшли автомобіль з бомбами і зброєю. Власник автомобіля брав участь у штурмі Капітолію.

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