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Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

Автор: Анастасия Рокитна

В полиции рассказали, какая ситуация с подделкой COVID-сертификатов в Украине. Услугами фейковых документов воспользовались 1750 человек.

Об этом заявил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Грынчак, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию брифинга.

Сколько открыто дел

По его словам, 94% ресурсов, которые предлагают продажу сертификатов, являются фейковыми или это работа мошенников. Открыто 486 уголовных производств, провели 140 обысков.

Правоохранители объявили 85 подозрений и заблокировали 83 ресурса. 1750 граждан воспользовались услугами мошенников.

"Будет продолжаться проверка тех граждан и сделаем все чтобы привлечь к уголовной ответственности этих лиц", - заявил Гринчак.

Сколько стоит поддельный COVID-сертификат

Поддельный COVID-сертификат стоит от 2 до 15 тысяч гривен.

ПЦР-тест оценивается от 200 до 700 гривен.

Уголовная ответственность

Людей, которые нарушают закон, могут привлечь к ответственности, начиная от штрафных санкций и до 8 лет лишения свободы, зависит от квалификации дела, сообщил Грынчак.

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