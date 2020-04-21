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Штраф Ситника становить 23,8% "антикорупційних" надходжень до держбюджету

Новини » Політика     21.04.2020 - 10:13
Штраф Ситника становить 23,8% "антикорупційних" надходжень до держбюджету
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оштрафований за корупцію директор НАБУ став одним з основних джерел "антикорупційних" надходження до бюджету

За перші три місяці 2020 року до державного бюджету надійшло 14 тис. грн від реалізації майна, а також засобів, конфіскованих за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, серед яких 23,8% становить штраф директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Про це йдеться у відповіді Державної казначейської служби на запит голови експертної організації StateWatch Гліба Канівського, передає РБК-Україна.

Штраф, сплачений директором НАБУ Артемом Ситником за вчинення корупційного правопорушення, забезпечив в I кварталі 2020 23,8% надходжень у державний бюджет від боротьби з корупцією, і становить 3,4 тис. грн, особисто сплачений Ситником ухвалою Сарненського районного суду Рівненської області (ухвала набрала законної сили 13 грудня 2019).

Варто зазначити, що надходження від конфіскації за відкритими НАБУ провадженнями за вказаний період практично відсутні. Тільки по одній справі НАБУ вступив в законну силу обвинувальний вирок суду щодо однієї особи,

Фінансування НАБУ з держбюджету на цей рік становить 1,038 млрд грн.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.

У грудні минулого року Артем Ситник програв апеляцію в Рівненському суді і був визнаний винним у корупції.

Крім того, ДБР перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі".

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