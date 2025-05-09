Штраф на рівному місці? У поліції пояснили, коли та як карають пішоходів

Яким штрафом і за що можуть карати пішоходів

Згідно з частиною 1 статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), пішоходів за порушення Правил дорожнього руху (ПДР) можуть карати накладенням штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ).

Тобто пішоходам-порушникам можуть виписати штраф у розмірі 255 гривень:

за непокору сигналам регулювання дорожнього руху;

за перехід проїзної частини у невстановлених місцях;

за перехід дороги безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються;

за невиконання інших правил дорожнього руху.

Ті самі порушення, вчинені особами у стані сп'яніння, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 40 НМДГ - 680 гривень.

Якщо ж такі порушення спричинили створення аварійної обстановки, українців можуть покарати штрафом у розмірі 50 НМДГ - 850 гривень (або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин).

Як пішоходам переходити дорогу за правилами

Правоохоронці нагадали, що всім пішоходам і за будь-яких обставин необхідно дотримуватись правил переходу проїжджої частини.

Так, переходити дорогу пішоходи повинні:

по пішохідних переходах - підземних або надземних;

у разі їх відсутності - на перехрестях (по лініях тротуарів або узбіч).

У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами:

або регулювальника;

або світлофора;

Першочергове правило перед виходом на дорогу

Українцям розповіли, що в цілому на пішохідному переході пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами.

Не зважаючи на це, у ПДР передбачено: перш ніж вийти на проїзну частину або пішохідний перехід, необхідно переконатися, що це буде безпечно для життя та здоров'я.

Крім того, перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять (або ж будь-яких інших об'єктів, які обмежують оглядовість), пішоходам необхідно впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)