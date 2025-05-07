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Як не нарватися на штраф: де дозволено їздити на велосипеді та що вимагає закон

Середа 07 травня 2025 07:30
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Як не нарватися на штраф: де дозволено їздити на велосипеді та що вимагає закон Їздити на велосипеді потрібно за правилами (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Велосипедисти - повноцінні учасники дорожнього руху. Тож за порушення правил їм загрожує штраф.

Де можна їздити, що має бути на велосипеді та як уникнути проблем із поліцією, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Основні правила для велосипедистів

Патрульна поліція Києва нагадує українцям, що згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), велосипедисти мають дотримуватися чітких вимог.

Тим часом їх ігнорування - не просто недбалість, а адміністративне порушення.

Серед основних правил для велосипедистів варто згадати такі:

  • рух дозволено велодоріжками, а за їх відсутності - по крайній правій смузі проїзної частини в один ряд;
  • виїжджати на дорогу мають право лише особи від 14 років.

Як має бути обладнаний велосипед

Українцям нагадали також, що для безпечної та правомірної їзди, велосипед має бути обладнаний:

  • справними гальмами;
  • звуковим сигналом;
  • світловідбивачами (білий - спереду, червоний - позаду, жовтогарячий - з боків);
  • ліхтарем або фарою (в темну пору доби чи при поганій видимості).

Особиста безпека велосипедистів

Крім того, велосипедистам рекомендується використовувати особисті засоби безпеки:

  • шолом;
  • наколінники;
  • налокітники.

Для того, щоб знизити ризик аварій, варто також додатково використовувати світлоповертальні елементи на одязі, шоломі або рюкзаку. Це значно підвищує видимість для водіїв, особливо вночі.

Відповідальність за порушення

За порушення Правил дорожнього руху велосипедисти несуть адміністративну відповідальність - згідно з частиною 2 статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Станом на зараз йдеться про штраф у розмірі 340 гривень.

Як не нарватися на штраф: де дозволено їздити на велосипеді та що вимагає законЯк не нарватися на штраф: де дозволено їздити на велосипеді та що вимагає законПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні їзда для велосипедистів під забороною.

Читайте також, як правильно перетинати дорогу з велосипедом, щоб не отримати покарання.

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