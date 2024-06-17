Штраф за ГБО. Що треба обов'язково зробити водіям, щоб не влетіти у "копієчку"

Чимало українських водіїв встановлюють в авто газобалонне обладнання (ГБО), щоб менше витрачати на пальне, оскільки газ дешевший за бензин. Після проведення переобладнання транспортний засіб протягом 10 днів потрібно перереєструвати у сервісному центрі МВС, інакше власнику загрожує штраф.
РБК-Україна розповідає, скільки доведеться заплатити, якщо вчасно не оформити зміни документально.
Стаття 121-1 КУ про адміністративні порушення "Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені" передбачає покарання у вигляді накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн).
Цей штраф можуть призначити, якщо поліцейський перевірить документи на машину й помітить, що вони не збігаються із технічними характеристиками.
Протягом 10 днів після встановлення ГБО потрібно звернутися у сервісний центр МВС. Після переоформлення власнику видадуть нове свідоцтво про реєстрацію, у якому буде запис про встановлення на автомобіль газобалонного обладнання.
Для перереєстрації потрібно надати такі документи:
Наголосимо, що при переоформленні наявність транспортного засобу не є обов’язковою. Нове свідоцтво видають у день звернення в МВС.
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Під час підготовки публікації використали матеріали: Кодекс України про адміністративні правопорушення та дані з Головного сервісного центру МВС.