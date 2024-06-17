Штраф за ГБО. Що треба обов'язково зробити водіям, щоб не влетіти у "копієчку"

Який штраф передбачений за незареєстроване ГБО

Стаття 121-1 КУ про адміністративні порушення "Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені" передбачає покарання у вигляді накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн).

Цей штраф можуть призначити, якщо поліцейський перевірить документи на машину й помітить, що вони не збігаються із технічними характеристиками.

Як зареєструвати ГБО

Протягом 10 днів після встановлення ГБО потрібно звернутися у сервісний центр МВС. Після переоформлення власнику видадуть нове свідоцтво про реєстрацію, у якому буде запис про встановлення на автомобіль газобалонного обладнання.

Для перереєстрації потрібно надати такі документи:

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або: тимчасове посвідчення громадянина України посвідка на постійне проживання посвідки на тимчасове проживання посвідчення біженця посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

акт приймання-передачі авто (видає підприємство на якому встановлюється ГБО)

свідоцтво про погодження конструкцій (видає підприємство на якому встановлюється ГБО)

сертифікат відповідності або акт технічної експертизи (для автобусів обов’язковий тільки сертифікат відповідності)

наказ керівника підприємства за призначення відповідальної особи (лише для юридичних осіб)

Наголосимо, що при переоформленні наявність транспортного засобу не є обов’язковою. Нове свідоцтво видають у день звернення в МВС.