Штраф за ГБО. Что нужно обязательно сделать водителям, чтобы не влететь в "копеечку"

Многие украинские водители устанавливают в авто газобаллонное оборудование (ГБО), чтобы меньше тратить на топливо, поскольку газ дешевле бензина. После проведения переоборудования транспортное средство в течение 10 дней нужно перерегистрировать в сервисном центре МВД, в противном случае владельцу грозит штраф.
РБК-Украина рассказывает, сколько придется заплатить, если своевременно не оформить изменения документально.
Статья 121-1 КУ об административных нарушениях "Эксплуатация водителями транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не соответствуют записям в регистрационных документах, уничтожены или поддельные" предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (255 грн).
Этот штраф могут выписать, если полицейский проверит документы на машину и заметит, что они не совпадают с техническими характеристиками.
В течение 10 дней после установки ГБО следует обратиться в сервисный центр МВД. После переоформления владельцу будет выдано новое свидетельство о регистрации, в котором будет запись об установке на автомобиль газобаллонного оборудования.
Для перерегистрации необходимо предоставить следующие документы:
Отметим, что при переоформлении наличие транспортного средства не обязательно. Новое свидетельство выдается в день обращения в МВД.
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При подготовке публикации были использованы материалы: Кодекс Украины об административных правонарушениях и данные из Главного сервисного центра МВД.