Штраф чи позбавлення волі. Чим загрожує втручання в роботу газового лічильника

Задля зменшення суми за послуги газорозподільної компанії у платіжках, українці "змотують" покази відлікового механізму. Проте, такі дії несуть за собою кримінальну відповідальність. Зокрема, штраф у сумі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або навіть позбавлення волі терміном до 3 років.

До того ж, втручання в роботу газового лічильника може призвести до: витоків газу, внаслідок чого може виникнути пожежа; виходу з ладу приладу та заміни його на інший. У такому разі, споживач зобов’язаний буде відшкодувати вартість нового лічильника, проведення експертизи та робіт з демонтажу/монтажу приладу. Окрім того, у разі виявлення факту втручання в роботу приладу, споживач буде відключений від газопостачання до усунення порушення та сплати всіх штрафів.

Правила користування

Щоб уникнути штрафів та пожежі, українцям слід дотримуватися таких правил: