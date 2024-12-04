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Штраф или лишение свободы. Чем грозит вмешательство в работу газового счетчика

Фото: Несанкционированное вмешательство в работу газового счетчика (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Вмешиваться в работу газового счетчика строго запрещено. В случае обнаружения неточностей в работе прибора или внешних повреждений потребитель обязан будет возместить убытки и оплатить начисленные объемы потребленного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Волынского филиала "Газсети".

Для уменьшения суммы за услуги газораспределительной компании в платежках украинцы "сматывают" показы отсчетного механизма. Однако такие действия несут за собой уголовную ответственность. В частности, штраф в сумме от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или даже лишение свободы сроком до 3 лет.

К тому же вмешательство в работу газового счетчика может привести к: утечкам газа, в результате чего может возникнуть пожар; выхода из строя прибора и замены его другим. В таком случае потребитель обязан будет возместить стоимость нового счетчика, проведение экспертизы и работ по демонтажу/монтажу прибора. Кроме того, в случае обнаружения факта вмешательства в работу прибора потребитель будет отключен от газоснабжения до устранения нарушения и уплаты всех штрафов.

Правила пользования

Чтобы избежать штрафов и пожара, украинцам следует соблюдать следующие правила:

  1. Не вмешиваться в работу газового счетчика;
  2. При обнаружении повреждений на приборе вызвать специалистов;
  3. Если пахнет газом или газовый прибор некорректно работает, необходимо обратиться в аварийную службу по телефону 104.

Читайте также о несанкционированном вмешательстве в работу газораспределительной системы. Нарушениями, связанными с несанкционированным вмешательством в работу газораспределительной системы, являются повреждение пломб, повреждение счетчика газа, наличие признаков несанкционированного вмешательства в работу газового счетчика и несанкционированное подключение газовых приборов.

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ГазШтрафы