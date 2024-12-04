Штраф или лишение свободы. Чем грозит вмешательство в работу газового счетчика

Для уменьшения суммы за услуги газораспределительной компании в платежках украинцы "сматывают" показы отсчетного механизма. Однако такие действия несут за собой уголовную ответственность. В частности, штраф в сумме от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или даже лишение свободы сроком до 3 лет.

К тому же вмешательство в работу газового счетчика может привести к: утечкам газа, в результате чего может возникнуть пожар; выхода из строя прибора и замены его другим. В таком случае потребитель обязан будет возместить стоимость нового счетчика, проведение экспертизы и работ по демонтажу/монтажу прибора. Кроме того, в случае обнаружения факта вмешательства в работу прибора потребитель будет отключен от газоснабжения до устранения нарушения и уплаты всех штрафов.

Правила пользования

Чтобы избежать штрафов и пожара, украинцам следует соблюдать следующие правила: