UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Штраф або кримінал: за які "жарти" школярів доведеться відповідати батькам

08:15 27.04.2026 Пн
2 хв
Анонімність у мережі не врятує від покарання
aimg Василина Копитко
Поліція попереджає про відповідальність за кібербулінг (фото: Freepik)

Створення образливих "мемів" та відео з учителями чи учнями може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності. У поліції наголошують, що анонімність у мережі є ілюзорною, а за розваги дітей у соцмережах доведеться платити батькам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції у Facebook.

Головне:

  • Анонімність не рятує: поліція має інструменти для деанонімізації авторів образливих відео та "мемів" навіть у закритих групах.
  • Батьківський контроль: за кібербулінг, вчинений неповнолітніми, батькам загрожують штрафи за неналежне виконання обов’язків.
  • Цифровий слід: правоохоронці закликають батьків пояснити дітям, що видалений пост все одно залишається в мережі й може стати доказом у суді.
  • Захист дитини: головне завдання - навчити підлітка не замикатися в собі, а одразу звертатися за допомогою до дорослих у разі мережевих атак.

Від "приколу" до протоколу

Правоохоронці фіксують появу принизливого контенту в українському сегменті інтернету, де учасників освітнього процесу роблять героями образливих постів. Те, що підлітки вважають звичайним "хайпом", законодавство трактує як правопорушення.

За кібербулінг передбачено:

  • Штрафи: адміністративне стягнення за цькування в мережі.
  • Кримінальна відповідальність: у разі тяжких наслідків або серйозних порушень прав людини.
  • Відповідальність батьків: якщо порушнику ще немає 14 або 16 років (залежно від складу злочину), за його дії перед законом відповідають опікуни.

Алгоритм дій: як зупинити цькування

У разі виявлення кібербулінгу поліція радить не ігнорувати проблему, а діяти за чітким планом:

  • Фіксація доказів: зробити скріншоти коментарів, постів чи відео, зберегти прямі посилання на сторінки.
  • Скарги: скористатися інструментами репортингу в самих соцмережах.
  • Звернення до поліції: повідомити дорослих та подати заяву за номерами 102 або 112.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
