ua en ru
Пт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових

П'ятниця 08 вересня 2023 12:39
UA EN RU
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових Ілюстративне фото: в Україні хочуть карати за образу військових (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні пропонують ввести покарання за проявлення неповаги до військовослужбовців. З порушників хочуть стягувати штраф чи навіть арештовувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту.

Метою законопроєкту є посилення правового захисту військових.

Таким чином, в Україні хочуть ввести покарання за неповагу до військових ЗСУ та інших військових формувань, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, СБУ, УДО, Державної спеціальної служби транспорту, Держспецзв'язку, Нацгвардії, ДПСУ.

Карати пропонують за неповагу, яка проявилася в публічно виявленій образі, в образливому чіплянні до військових чи у перешкоджанні реалізації ними своїх прав і свобод.

За неповагу до військових пропонується накладати на людину штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів (3400-5100 гривень), адміністративний арешт на строк до 15 діб, притягувати до громадських робіт на строк від 50 до 60 годин, виправних робіт на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або суспільно-корисних робіт на строк від 240 до 360 днів.

Що цьому передувало

На жаль, не усі люди в Україні проявляють повагу до військових, які захищають нашу державу від російської агресії.

Так, нещодавно у Тернопільській області чоловік побив та пограбував військового.

А наприкінці червня у Київській області група молодиків побила військового.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Війна Росії проти України
NEWS
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає