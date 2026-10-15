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Штовхнув жезлом під машину: у Києві стався інцидент між поліцейським і велосипедистом

16:19 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Штовхнув жезлом під машину: у Києві стався інцидент між поліцейським і велосипедистом Фото: поліція проводить перевірку (Getty Images)
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Поліція перевіряє обставини інциденту за участю правоохоронця в Голосіївському районі столиці, який нібито штовхнув цивільного під час оповіщення групою ТЦК і поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва у Telegram.

Інцидент між поліцейським і велосипедистом

15 жовтня по вулиці Короленківській у Києві проходив спільний наряд з оповіщення громадян. Він складався з працівників Голосіївського управління поліції та військовослужбовців РТЦК та СП.

На відео з соцмереж зафіксовано, як поліцейський жезлом подав сигнал про зупинку велосипедисту. Той рухався дорогою.

Водій велосипеда проігнорував вимогу і продовжив рух. Після цього поліцейський спробував його зупинити, унаслідок чого велосипедист утратив рівновагу та впав, кажуть у поліції.

За наявною у правоохоронців інформацією, чоловік меддопомоги не потребував і після перевірки продовжив рух.

За фактом події призначено службову перевірку, діям поліцейського буде надано оцінку.

Раніше РБК-Україна писало, що у Печерському районі Києва 14 жовтня вибухнув електрокар. Водій отримав поранення.

Крім того, невідомий кидав гранати і стріляв з автоматичної зброї по поліцейських у Кропивницькому. Проходила спеціальна операція з його затримання.

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