Штовхнув жезлом під машину: у Києві стався інцидент між поліцейським і велосипедистом
Поліція перевіряє обставини інциденту за участю правоохоронця в Голосіївському районі столиці, який нібито штовхнув цивільного під час оповіщення групою ТЦК і поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва у Telegram.
Інцидент між поліцейським і велосипедистом
15 жовтня по вулиці Короленківській у Києві проходив спільний наряд з оповіщення громадян. Він складався з працівників Голосіївського управління поліції та військовослужбовців РТЦК та СП.
На відео з соцмереж зафіксовано, як поліцейський жезлом подав сигнал про зупинку велосипедисту. Той рухався дорогою.
Водій велосипеда проігнорував вимогу і продовжив рух. Після цього поліцейський спробував його зупинити, унаслідок чого велосипедист утратив рівновагу та впав, кажуть у поліції.
За наявною у правоохоронців інформацією, чоловік меддопомоги не потребував і після перевірки продовжив рух.
За фактом події призначено службову перевірку, діям поліцейського буде надано оцінку.
Раніше РБК-Україна писало, що у Печерському районі Києва 14 жовтня вибухнув електрокар. Водій отримав поранення.
Крім того, невідомий кидав гранати і стріляв з автоматичної зброї по поліцейських у Кропивницькому. Проходила спеціальна операція з його затримання.