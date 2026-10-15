Толкнул жезлом под машину: в Киеве произошел инцидент между полицейским и велосипедистом
Полиция проверяет обстоятельства инцидента с участием правоохранителя в Голосеевском районе столицы, якобы толкнувшего гражданского во время оповещения группой ТЦК и полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киева в Telegram.
Инцидент между полицейским и велосипедистом
15 октября по улице Короленковской в Киеве проходил совместный наряд по уведомлению граждан. Он состоял из работников Голосеевского управления полиции и военнослужащих РТЦК и СП.
На видео из соцсетей зафиксировано, как полицейский жезлом подал сигнал об остановке велосипедисту. Тот двигался по дороге.
Велосипедист проигнорировал требование и продолжил движение. После этого полицейский попытался остановить его, в результате чего велосипедист потерял равновесие и упал, говорят в полиции.
По имеющейся у правоохранителей информации, мужчина в медпомощи не нуждался и после проверки продолжил движение.
По факту происшествия назначена служебная проверка, действиям полицейского будет дана оценка.
Ранее РБК-Украина писало, что в Печерском районе Киева 14 октября взорвался электрокар. Водитель получил ранение.
Кроме того, неизвестный бросал гранаты и стрелял из автоматического оружия по полицейским в Кропивницком. Проходила специальная операция по его задержанию.