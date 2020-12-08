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Штормовой ветер и высокие волны на море: в Украине ухудшилась погода

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня, 9 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили о штормовом предупреждении.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня в западных, южных и юго-восточных областях будут наблюдаться сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, значительный ветер от 25 до 35 м/с ожидаются на акватории Азовского моря. При нем высота волн будет 15-20 дм и будет наблюдаться быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, погода в Украине во вторник будет дождевой в некоторых западных и южных областях. Температура воздуха днем и ночью будет достигать минусовых отметок.

Вместе с тем синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине. В четверг в Украину придет снежный шторм.

РБК-Украина писало, что в Киев пришла метеорологическая зима.

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