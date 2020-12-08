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Штормовий вітер і високі хвилі на морі: в Україні погіршилась погода

Автор: Анастасия Рокитна

Сьогодні, 9 грудня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики повідомили про штормове попередження.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, сьогодні у західних, південних та південно-східних областях спостерігатимуться сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, значний вітер від 25 до 35 м/с очікуються на акваторії Азовського моря. При ньому висота хвиль буде 15-20 дм та спостерігатиметься швидке обледеніння суден (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Нагадаємо, погода в Україні у вівторок буде дощовою у деяких західних та південних областях. Температура повітря вдень та вночі досягатиме мінусових позначок.

Разом з тим синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні. У четвер в Україну прийде сніговий шторм.

Також РБК-Україна писало, що до Києва прийшла метеорологічна зима.

Прогноз погоди
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