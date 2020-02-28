Штормовой ветер и снег с дождем: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине 28 февраля ухудшится, объявлено штормовое предупреждение, в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в Херсонской и Запорожской областях порывы ветра ночью могут достичь 24 м/с.

"По сообщению Укргидрометцентра, 28 февраля в южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Херсонской и Запорожской областях ночью до 24 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщают, что по состоянию на 6 утра снег с дождем в Закарпатской области, местами слабый дождь в Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Кировоградской, Харьковской областях, сильный дождь в Днепропетровской области, на остальной территории без осадков.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Закарпатской области местами заснеженное. На участках дорог Ужоцкого, Торунского, Ивашковского и Орявского перевалов небольшой снег.

Напомним, спасатели призвали воздержаться от похода в горы в связи с ухудшением погоды.