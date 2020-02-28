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Дождь со снегом и тепло до +9: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     28.02.2020 - 08:00
Дождь со снегом и тепло до +9: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня дожди со снегом на западе и востоке

Погода в Украине 28 февраля теплая, дожди со снегом на западе и востоке, а температура воздуха колеблется от +3 до +9. Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня дожди со снегом. Днем +3+6, а ночью -1+1. На севере страны переменная облачность, без осадков, днем +3+6, а ночью -1+2.

Дождь со снегом и тепло до +9: прогноз погоды на сегодня

В центральных и южных областях без осадков, днем +4+9, а ночью -1+4. Также сообщается, что на востоке сегодня снег с дождем, днем +5+7, а ночью +2+5.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Днем +4+6, а ночью -1+1.

Дождь со снегом и тепло до +9: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее синоптики предупреждали о сильных порывах ветра и высокой вероятности схождения снежных лавин в Карпатах. В юго-восточной части Карпат прогнозировали порывы ветра 15-20 метров в секунду, на высокогорье - до 25-30 м/сек.

Также спасатели призвали воздержаться от похода в горы в связи с ухудшением погоды.

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