Дождь со снегом и тепло до +9: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня дожди со снегом на западе и востоке

Погода в Украине 28 февраля теплая, дожди со снегом на западе и востоке, а температура воздуха колеблется от +3 до +9. Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня дожди со снегом. Днем +3+6, а ночью -1+1. На севере страны переменная облачность, без осадков, днем +3+6, а ночью -1+2.

В центральных и южных областях без осадков, днем +4+9, а ночью -1+4. Также сообщается, что на востоке сегодня снег с дождем, днем +5+7, а ночью +2+5.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Днем +4+6, а ночью -1+1.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о сильных порывах ветра и высокой вероятности схождения снежных лавин в Карпатах. В юго-восточной части Карпат прогнозировали порывы ветра 15-20 метров в секунду, на высокогорье - до 25-30 м/сек.

Также спасатели призвали воздержаться от похода в горы в связи с ухудшением погоды.