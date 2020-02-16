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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве в ближайший час

Новости » Общество     16.02.2020 - 16:09
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве в ближайший час
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Штормовой ветер будет до конца дня

Погода в Киеве 16 февраля ухудшилась, синоптики объявили штормовое предупреждение в ближайший час. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Отмечается, что такая погода будет держаться до утра 17 февраля.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве в ближайший час и до конца суток 16 февраля, ночью и утром 17 февраля порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждали о тумане в Киеве и Киевской области. Ожидалось ухудшение видимости на дорогах до 200 метров.

Синоптики также прогнозировали, что следующя неделя в стране начнется с +10...+14 в западных областях и +6...+9 в южных и центральных. На остальной территории ожидается дневная температура +3...+7 градусов. Ночью в восточных областях прогнозируют до -3...-8 градусов мороза. В остальных областях ночью температура будет колебаться от +4 до -3. Осадков не прогнозируют.

Синоптики предупредили о тумане в Киеве Дожди со снегом и потепление до +8: прогноз погоды на сегодня
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