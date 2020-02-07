Штормовой ветер и мороз до -16: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Погода в Украине 7 февраля ухудшится, объявлено штормовое предупреждение и существенное похолодание. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра

Как отмечается, в течение суток 7 февраля в Украине прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. Вместе с тем, 7-9 февраля ожидается ослабление осадков и существенное похолодание. Снижение температуры ночью до -7-13, днем до -1-6; в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что по состоянию на 6 утра в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях местами снег.

В Полтавской области наблюдается образование переметов при сильных порывах ветра, на остальных областях без существенных осадков.

В областях, где был снег, на почве образовался снежный покров высотой 6-8 см, а в отдельных районах Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черновицкой и Одесской областей местами до 15-20 см.

Покрытие на дорогах государственного значения в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях мокрое, местами заснеженное, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Николаевской области местами гололедица, в Донецкой области "снежная каша".

Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены 203 населенных пункта в 8 областях.