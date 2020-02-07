Похолодание до -10: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице сегодня переменная облачность и снег

Погода в Украине 7 февраля улучшится, снег и дожди прекращаются, но приходит похолодание до -10. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня переменная облачность, днем -1-4, а ночью -6-8. Впрочем, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет небольшой снег. В северных областях без осадков, переменная облачность, днем -2-4, а ночью -7-10.

В центре страны сегодня тоже холодно, но без осадков, днем -2-4, а ночью -8-10. На востоке, а также в Днепровской и Запорожской областях снег, сегодня небольшой снег, днем -3-5, а ночью -8-10. Так же и на юге страны снег, днем -1-3, а ночью -2-7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность и снег, днем -2-4, а ночью -6-8.

Напомним, с 7 февраля ослабление осадков, но понижение температуры ночью до -7-13, днем до -1-6; в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10. В Украине эту неделю чуть ли не каждый день объявляли штормовое предупреждение.

Кроме того, синоптики предупредили о спаде уровня моря в Днепро-Бугском лимане с достижением стихийных отметок.