Штормовой ветер, мокрый снег и метель: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях ветер 25-30 м/с

Погода в Украине 10 февраля резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение, метели и мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики отмечают, что в западных областях ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с.

"По прогнозам УкрГидрометцентра, 10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по Киевской области и Киеву 10 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый).

В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что по состоянию на утро 10 февраля в Украине без существенных осадков, покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое.

Средняя температура воздуха в восточных и части южных областей -8-15, в западных, северных, центральных -3-7, на крайнем западе -3+2.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях местами заснеженное, в Одесской области местами гололедица.

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня погода будет дождливой, местами выпадет снег, температура воздуха днем поднимется до + 8.