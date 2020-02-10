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Штормовий вітер, мокрий сніг та хуртовини: синоптики попередили про різку зміну погоди

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 08:39
Штормовий вітер, мокрий сніг та хуртовини: синоптики попередили про різку зміну погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях вітер 25-30 м/с

Погода в Україні 10 лютого різко погіршиться, оголошено штормове попередження, хуртовини та мокрий сніг. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Синоптики зазначають, що у західних областях вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, 10 лютого вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значний мокрий сніг, хуртовини ( I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, по Київській області та Києву 10 лютого пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності жовтий).

У прес-службі "Укравтодору" повідомили, що станом на ранок 10 лютого в Україні без істотних опадів, покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе.

Середня температура повітря у східних та частині південних областей -8-15, у західних, північних, центральних -3-7, на крайньому заході -3+2.

Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях місцями засніжене, на Одещині місцями ожеледиця.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що сьогодні погода буде дощовою, місцями випаде сніг, температура повітря вдень підніметься до + 8.

Сильний вітер, сніг та хуртовини: в Україні оголосили штормове попередження Різке похолодання та морози до -16: синоптики попередили про погіршення погоди
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