Дожди, снег и до -17: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине ожидается снежной (РБК-Украина)

Погода в Украине 10 февраля будет дождливой и холодной

Погода в Украине сегодня, 10 февраля, будет дождливой, местами выпадет снег, температура воздуха днем поднимется до + 8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе Украины ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, температура воздуха днем поднимется +8, ночью составит от -1 до -6. В центральных регионах холоднее: до +5 днем и до -15 ночью. Ветер южный, 7-12 м/с.

На севере небольшой снег с дождем ожидается ночью, днем без осадков. Температура воздуха днем составит от -1 до +6, ночью от -3 до -9. На востоке переменная облачность, без осадков, днем от -1 до -3, ночью от -11 до -16.

На юге тоже без осадков, днем от -3 до +7, ночью от -3 до -17. Холоднее всего будет в Запорожской области. В Крыму днем от +3 до +5, ночью от -7 до -9.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня днем небольшие осадки в виде снега с дождем, ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит от +3 до +5, ночью от -3 до -5.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 февраля ветер будет очень сильным, скорость будет достигать 15-25 м/с, а в Карпатах до 30 м/с. При этом в горах сохраняется большая вероятность схождения лавин.