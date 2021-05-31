Штормовой ветер и ливень накроют часть Украины в первый день лета

В первый день лета ливень и гроза накроют часть Украины. Погода ухудшится в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на Укргидрометцентра.
1 июня в Николаевской, Херсонской , Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с.
Отметим, за день до начала лета в Украине продолжает оставаться холодная погода. В Карпатском регионе идет снег, а в других областях - дожди.
Также сегодня на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,5-1,5 метров, местами возможен начальный выход воды на заводь.
Кроме того, сегодня сильные ливни в западных областях Украины. Из-за этого возможны подтопления в этих регионах.
Отметим, синоптики рассказали, когда в Украину придет долгожданное потепление.
Кроме того, погода в июне в Украине ожидается не самая благоприятная. Первый месяц лета будет дождливым, возможны сильные грозы.