Штормовий вітер та злива накриють частину України у перший день літа

У перший день літа злива і гроза накриють частину Україну. Погода погіршиться у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на УкрГідрометцентру.
1 червня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях значні дощі , грози та пориви вітру 15-20 м/с.
Зазначимо, за день до початку літа в Україні продовжує лишатись холодна погода. У Карпатському регіоні йде сніг, а в інших областях - дощі.
Також сьогодні на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується продовження підйомів рівнів води на 0,5-1,5 метрів, місцями можливий початковий вихід води на заплаву.
Крім того, сьогодні сильні зливи у західних областях України. Через це можливі підтоплення у цих регіонах.
Зазначимо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.
Крім того, погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша. Перший місяць літа буде дощовим, можливі сильні грози.