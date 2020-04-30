Штормовой ветер, гроза и ливень: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине 30 апреля ухудшится, объявлено штормовое предупреждение в Киеве, западных и северных областях, а также ливень. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, сегодня днем в г. Киеве, западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы, в Карпатах, на большей части страны порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

Вместе с тем, ночью в Закарпатской области будет значительный дождь (I уровень опасности).

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня, несмотря на потепление, буду значительные дожди в Винницкой, Одесской, Киевской и Черкасской областях, а также на западе и севере страны.

Также в Укргидрометцентре предупредили, что в мае средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла), что на 1,0-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Отметим, что средняя температура воздуха в Киеве за январь-март 2020 года составляла 3,3 градусов тепла, таким образом, первый квартал был самым теплым в истории наблюдений.