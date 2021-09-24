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Штормовое предупреждение в Украине: где ожидать непогоды

Автор: Мария Кучерявец

В Украине 24 сентября объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, сегодня шквалы ожидаются ночью в западных областях страны.

Также днем в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в западной части местами синоптики прогнозируют 25-30 м/с.

В ГСЧС предупреждают о и первом уровне опасности - желтом.

Напомним, сегодня во всех регионах Украины ожидается пасмурная и дождливая погода.

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Погода в УкраинеШтормовое предупреждениеУкргидометцентр