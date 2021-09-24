Штормове попередження в Україні: де очікувати негоди

В Україні 24 вересня оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зокрема, сьогодні шквали очікуються вночі у західних областях країни.
Загалом вдень в Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а у західній частині місцями синоптики прогнозують 25-30 м/с.
У ДСНС попереджають про І рівень небезпечності - жовтий.
Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України очікується похмура і дощова погода.