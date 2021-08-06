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Штормовое предупреждение в Украине: где будут ливни

Автор: Анастасия Рокитна

Штормовое предупреждение в Украине объявлено в большинстве областей. Значительные дожди будут в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

В Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

6 августа в восточных, Сумской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, сегодня будут дожди почти по всей Украине и похолодание на западе.

Ранее предупреждали, что погода в Украине сильно испортится в пятницу, 6 августа, из-за мощных ливней, грозы, шквалов, а местами даже града.

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