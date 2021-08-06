Штормове попередження в Україні: де будуть зливи

Штормове попередження в Україні оголошено в більшості областей. Значні дощі будуть у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.
У Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).
6 серпня у східних, Сумській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, сьогодні будуть дощі майже по всій Україні та похолодання на заході.
Раніше попереджали, що погода в Україні сильно зіпсується в п'ятницю, 6 серпня, через потужні зливи, грози, шквали, а місцями навіть град.