RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Штормове попередження в Україні: де будуть зливи

Автор: Анастасія Рокитна

Штормове попередження в Україні оголошено в більшості областей. Значні дощі будуть у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

У Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

6 серпня у східних, Сумській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні будуть дощі майже по всій Україні та похолодання на заході.

Раніше попереджали, що погода в Україні сильно зіпсується в п'ятницю, 6 серпня, через потужні зливи, грози, шквали, а місцями навіть град.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніШтормове попередження