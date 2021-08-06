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Дожди почти по всей Украине и похолодание на западе: прогноз погоды на сегодня

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Пятница 06 августа 2021 08:00
Дожди почти по всей Украине и похолодание на западе: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине похолодает в западных регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине сегодня следует ожидать дождливую погоду почти во всех регионах. При этом в западных областях прогнозируют существенное снижение температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по Украине

Сегодня следует ждать осадков почти во всех регионах. Синоптики прогнозируют грозы с дождем.

Непогода обойдет только Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области, а также Крым. В этих областях будет достаточно жарко +32-34 днем и +19-21 ночью.

Несколько прохладнее будет в центральных и южных областях. Там прогнозируют днем + 26-28 градусов. Ночью температура опустится до +16-18 градусов.

На западе днем ожидается + 22-24 градуса, а ночью показатели термометров остановятся на +15-17 градусах, а на Прикарпатье опустятся до +13.

Дожди почти по всей Украине и похолодание на западе: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют дождливую погоду. Значительные осадки будут сопровождаться грозами.

Температура воздуха днем будет максимально подниматься до + 24-26 градусов. Ночью следует ожидать снижения до +17-19 градусов.

Дожди почти по всей Украине и похолодание на западе: прогноз погоды на сегодня

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Погода в Украине похолодание
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