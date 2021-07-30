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Штормове попередження в Україні: де будуть град та грози

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 08:40
Штормове попередження в Україні: де будуть град та грози Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження на сьогодні. Зокрема, в деяких регіонах будуть град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні погода погіршиться у:

  • південно-східній частині,
  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Сумській областях.

В цих регіонах будуть грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, більше 350 населених пунктів залишилися без світла через негоду.

Зазначимо, сьогодні по всій країні сьогодні утримається спекотна погода. Опади прогнозують у східних та південних регіонах.

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Погода в Україні Штормове попередження
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