Дожди уйдут на восток Украины, а жара удержится: прогноз погоды на сегодня

По всей стране сегодня сохранится жаркая погода. Осадки прогнозируют в восточных и южных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня осадки ожидаются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму. Там прогнозируют дожди с грозами.

В то же время, по всей стране будет жарко. Температура будет держаться на уровне +28-30 градусов днем и +18-20 ночью.

Теплее всего будет в южных областях - в Херсонской и Николаевской прогнозируют +31-33 градуса днем и +20-22 ночью.

Также жарко будет на Закарпатье, где воздух днем прогреется до +31 градуса, хотя ночью опустится до +15.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

В то же время, будет достаточно жарко. Синоптики прогнозируют до +28-30 градусов днем и +18-20 градусов ночью.