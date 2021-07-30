Более 350 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды
Фото: в Украине без света 353 населенных пункта (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на 7 утра из-за порывов ветра, дождя, грозы обесточены 353 населенных пункта. Сработали системы автоматической защиты ЛЭП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отключение света произошло в 13 областях:
Киевская-102 населенных пункта,
- Черновицкая - 71,
- Черниговская - 39,
- Хмельницкая - 28,
- Днепропетровская - 21,
- Донецкая - 20,
- Житомирская - 20,
- Кировоградская - 13,
- Запорожская - 12,
- Сумская - 10,
- Черкасская - 9,
- Луганская - 6,
- Херсонская - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее сообщалось, что осадки сегодня прогнозируют в восточных и южных регионах.