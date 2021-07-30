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Более 350 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды

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Пятница 30 июля 2021 08:32
Более 350 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды Фото: в Украине без света 353 населенных пункта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

По состоянию на 7 утра из-за порывов ветра, дождя, грозы обесточены 353 населенных пункта. Сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отключение света произошло в 13 областях:

Киевская-102 населенных пункта,

  • Черновицкая - 71,
  • Черниговская - 39,
  • Хмельницкая - 28,
  • Днепропетровская - 21,
  • Донецкая - 20,
  • Житомирская - 20,
  • Кировоградская - 13,
  • Запорожская - 12,
  • Сумская - 10,
  • Черкасская - 9,
  • Луганская - 6,
  • Херсонская - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что осадки сегодня прогнозируют в восточных и южных регионах.

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