Штормовое предупреждение объявлено в Украине: где ожидать сильного ветра

Сегодня, 11 декабря в Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра ожидаются в одиннадцати областях, а также в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Рекомендации во время сильного ветра:

В ближайший час с сохранением до конца дня сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен 1-й уровень опасности, желтый.

В частности, штормовой ветер охватит такие области:

По информации синоптиков, в южных, центральных и северных областях к концу дня 11 декабря порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен 1-й уровень опасности, желтый.

Напомним, сегодня в западных регионах Украины, а также Винницкой области ожидается туман и гололедица. В Карпатах возможен сход лавин.

Добавим, в Украине из-за ухудшения погодных условий без света остаются 55 населенных пунктов в трех областях.