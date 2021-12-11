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Штормовое предупреждение объявлено в Украине: где ожидать сильного ветра

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 декабря в Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра ожидаются в одиннадцати областях, а также в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине

По информации синоптиков, в южных, центральных и северных областях к концу дня 11 декабря порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен 1-й уровень опасности, желтый.

В частности, штормовой ветер охватит такие области:

  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Киевская,
  • Полтавская,
  • Черкасская,
  • Днепропетровская,
  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Херсонская,
  • Запорожская.

В Киеве

В ближайший час с сохранением до конца дня сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен 1-й уровень опасности, желтый.

Рекомендации во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, сегодня в западных регионах Украины, а также Винницкой области ожидается туман и гололедица. В Карпатах возможен сход лавин.

Добавим, в Украине из-за ухудшения погодных условий без света остаются 55 населенных пунктов в трех областях.

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