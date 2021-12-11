Штормове попередження оголошено в Україні: де очікувати сильного вітру

Сьогодні, 11 грудня в Україні оголошено штормове попередження. Сильні пориви вітру очікуються в одинадцяти областях, а також у столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За інформацією синоптиків, у південних, центральних та північних областях до кінця дня 11 грудня пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено 1-й рівень небезпечності, жовтий.
Зокрема, штормовий вітер охопить такі області:
У найближчу годину зі збереженням до кінця дня сьогодні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено 1-й рівень небезпечності, жовтий.
Рекомендації під час сильного вітру:
Нагадаємо, сьогодні в західних регіонах України, а також Вінницькій області очікується туман та ожеледиця. У Карпатах можливе сходження лавин.
Додамо, в Україні через погіршення погодних умов без світла залишаються 55 населених пунктів у тьох областях.