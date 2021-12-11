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Штормове попередження оголошено в Україні: де очікувати сильного вітру

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 грудня в Україні оголошено штормове попередження. Сильні пориви вітру очікуються в одинадцяти областях, а також у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні

За інформацією синоптиків, у південних, центральних та північних областях до кінця дня 11 грудня пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено 1-й рівень небезпечності, жовтий.

Зокрема, штормовий вітер охопить такі області:

  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Київська,
  • Полтавська,
  • Черкаська,
  • Дніпропетровська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Херсонська,
  • Запорізька.

В Києві

У найближчу годину зі збереженням до кінця дня сьогодні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено 1-й рівень небезпечності, жовтий.

Рекомендації під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, сьогодні в західних регіонах України, а також Вінницькій області очікується туман та ожеледиця. У Карпатах можливе сходження лавин.

Додамо, в Україні через погіршення погодних умов без світла залишаються 55 населених пунктів у тьох областях.

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