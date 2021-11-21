ru ua
Вс, 21 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Непогода в Украине оставила без света 94 населенных пункта в пяти областях

Новина українською →
Украина, Воскресенье 21 ноября 2021 08:07
Непогода в Украине оставила без света 94 населенных пункта в пяти областях Фото: непогода в Украине оставила без света 94 населенных пункта в пяти областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 94 населенных пункта. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро, 21 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 94 населенных пункта в 5 областях:

  • Сумская - 30,
  • Черниговская - 25,
  • Киевская - 21,
  • Житомирская - 15
  • Донецкая - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, вчера в Черкасской области из-за ухудшения погоды без света остались 10 населенных пунктов.

Кроме того, в Черниговской области сегодня штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто.

Читайте РБК-Украина в Google News
Линия электропередач Погода в Украине ГСЧС
NEWS
День достоинства и свободы. Дата, которая дважды изменила ход истории Украины
День достоинства и свободы. Дата, которая дважды изменила ход истории Украины
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу