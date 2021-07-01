Штормовое предупреждение: в каких регионах будет гроза и шквалы

Грозовые дожди сегодня будут в большинстве областей Украины. Они обойдут только восток и юго-восток Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня дожди в западных, северных, южных, центральных областях. Сухо будет на востоке и юго-востоке.
Также ожидаются град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
В Киеве и Киевской области 1 июля грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, в Украине ожидается в июле температура воздуха в пределах 20-25 градусов тепла, в горах 6-18 градусов тепла.
Отметим, что погода с начала июля будет обусловлена влиянием поля пониженного давления с неустойчивой атмосферой, что приведет к значительным осадкам.
Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.